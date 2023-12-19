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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? Aralık 2023 enflasyon oranı ne zaman belirlenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?

        Emekli ve memur maaşlarında kritik zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine döndü. Kasım ayında yıllık bazda yüzde 61,98 olarak açıklanmasının ardından 2023 Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Peki, Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:45
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Kasım ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla gözler Aralık ayına döndü. Yeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Kesin bir tarih olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

          Kasım'da TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasım'da en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

        • 4

          Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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