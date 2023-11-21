Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler

        TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

        Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER

          1- TUNCELİ

          Erkek: 76.2

          Kadın: 85.7

          Genel Ortalama: 80.5

        • 2

          2 - MUĞLA

          Erkek: 77.7

          Kadın: 83.5

          Genel Ortalama: 80.5

        • 3

          3- MARDİN

          Erkek: 76.9

          Kadın: 83.7

          Genel Ortalama: 80.3

        • 4

          4- GİRESUN

          Erkek: 75.9

          Kadın: 84.3

          Genel Ortalama: 80.1

        • 5

          5- GÜMÜŞHANE

          Erkek: 76.1

          Kadın: 83.6

          Genel Ortalama: 79.9

        • 6

          6- TRABZON

          Erkek: 76

          Kadın: 83.4

          Genel Ortalama: 79.8

        • 7

          7- ORDU

          Erkek: 76.6

          Kadın: 83

          Genel Ortalama: 79.8

        • 8

          8- RİZE

          Erkek: 75.3

          Kadın: 83.7

          Genel Ortalama: 79.6

        • 9

          9- ADIYAMAN

          Erkek: 76.6

          Kadın: 82.5

          Genel Ortalama: 79.5

        • 10

          10- ANKARA

          Erkek: 76.7

          Kadın: 81.9

          Genel Ortalama: 79.4

          Kaynak: TÜİK

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Habertürk Anasayfa