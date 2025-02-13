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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK açıkladı: Tavuk yumurtası üretimi azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı: Tavuk yumurtası üretimi azaldı

        Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9 azaldı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 18,4 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:55
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        Tavuk yumurtası üretimi azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verirlerini açıkladı.

        Tavuk eti üretimi 237 bin 263 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,69 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 18,4 arttı.

        Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı.

        TAVUK ETİ ÜRETİMİ YÜZDE 9,5 ARTTI

        Bir önceki ay 216 bin 754 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 9,5 oranında artarak 237 bin 263 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 714 milyon 131 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 1 milyar 687 milyon 940 bin adet oldu.

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