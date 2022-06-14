DHA

TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmelerince 859 bin 712 ton inek sütü toplandı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9, tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,6, inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.

İLK 4 AYDA DA GERİLEDİ

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; içme sütü üretimi yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı. Bir önceki ay 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu. Bir önceki ay 125 bin 84 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 2,6 azalarak 121 bin 843 ton olarak gerçekleşti.