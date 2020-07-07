AA

Türkiye'de geçen yıl doğum yapan annelerin ortalama yaşının en düşük olduğu il Ağrı, en yüksek olduğu il Trabzon olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayımladığı istatistiklerden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de annelerin ortalama yaşı 2019'da bir önceki yıla göre değişiklik göstermedi ve 28,9 oldu.

Geçen yıl annenin ortalama yaşının en düşük olduğu şehirlerin Doğu Anadolu'da, en yüksek olduğu yerlerin ise Karadeniz'de bulunması dikkati çekti.

Buna göre, annenin ortalama yaşının en düşük olduğu şehirler 26,7 ile Ağrı, 27,2 ile Kars ve Muş, 27,3 ile Kilis ve 27,5 ile Bitlis oldu. Ortalama yaşın en yüksek olduğu iller ise 30,3 ile Trabzon, 30,2 ile Artvin, 30,1 ile Rize, 30 ile Malatya ve 29,9 ile İstanbul olarak sıralandı.

Başkent Ankara ve İzmir'de geçen yıl doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,5, Bursa'da 29,2 olarak belirlendi.

EN ÇOK ÇORUM'DA ARTTI

Öte yandan, annelerin ortalama yaşı 2009-2019 döneminde Türkiye genelinde artış eğilimini sürdürdü ve geçen yıl 2009'a kıyasla 1,5 yaş yükseldi.

Bu dönemde, söz konusu ortalamanın en fazla yükseldiği il Çorum oldu. Çorum'da 2009 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,2 iken geçen yıl 28,6'ya çıktı. Bu dönemde annenin ortalama yaşının en çok arttığı diğer iller Kütahya, Zonguldak, Denizli ve Amasya olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde annenin ortalama yaşı yalnızca Şanlıurfa'da sabit kaldı. Bu yaşın en az yükseldiği diğer iller ise Ağrı, Kilis, Bitlis ve Şırnak oldu.

DOĞURGANLIK HIZI EN DÜŞÜK GÜMÜŞHANE'DE

Bir kadının 15-49 yaş döneminde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il 1,33 çocuk ile Gümüşhane olurken, doğurganlık hızı en az olan diğer iller Kütahya, Edirne, Zonguldak ve Eskişehir şeklinde sıralandı.

Şanlıurfa 3,89 çocuk ile bu hızın yüksek hesaplandığı il olarak öne çıktı. Şanlıurfa'yı Şırnak, Ağrı, Muş ve Mardin izledi.

İzmir'de 2019'daki doğurganlık hızı 1,48, Ankara'da 1,53, İstanbul'da 1,59 ve Bursa'da 1,74 çocuk olarak kayıtlara geçti.