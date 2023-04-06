TÜİK açıkladı! Gidenler de gelenler de aynı yaş grubunda

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait Uluslararası Göç İstatistikleri araştırmasını yayınladı. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 49,7 azalarak 340 bin 845 kişi oldu.



Göç eden nüfusun yüzde 53,6'sını erkekler, yüzde 46,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 349'unu Türk vatandaşları, 242 bin 496'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 420 bin 463 oldu. Ayrıca ülkemize 2020 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,5 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında da, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bunun yanı sıra yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu. Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 34,1 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,3 ile Ankara ve Antalya, yüzde 3,2 ile Bursa ve yüzde 2,8 ile İzmir takip etti.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun yüzde 11,9'unu da Irak vatandaşları oluşturdu. Ülkemize 2020 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 11,9 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 9,4 ile Afganistan, yüzde 7,4 ile Türkmenistan, yüzde 6,3 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 6 ile Suriye vatandaşları izledi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın