Aylık enflasyon verileri, bir sonraki ayın ilk haftasında açıklanıyor. Buna göre, Ağustos enflasyon verileri için gözler Eylül ayına döndü. Öte yandan, Merkez Bankası enflasyon beklenti anketini de yayınladı. Ağustos ayındaki TÜFE artışındaki beklenti yükseldi. Peki, 2024 Ağustos enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...