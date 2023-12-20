Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.725,86 %-0,83
        DOLAR 29,0956 %0,01
        EURO 31,9322 %-0,10
        ALTIN 1.908,74 %0,01
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,58 %0,25
        BITCOIN 42.814,00 %0,75
        GBP/TRY 37,0457 %-0,03
        EUR/USD 1,0969 %-0,08
        BRENT 79,12 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.120,79 %0,01
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? Aralık 2023 enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç olur? - Merak Edilenler Haberleri

        TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?

        Emekli ve memur maaşlarında kritik zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine döndü. Kasım ayında yıllık bazda yüzde 61,98 olarak açıklanmasının ardından 2023 Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Peki, Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 07:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Kasım ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla gözler Aralık ayına döndü. Yeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Kesin bir tarih olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

          Kasım'da TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasım'da en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

        • 4

          Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        Motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı
        Motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        Kaza mı cinayet mi?
        Kaza mı cinayet mi?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Habertürk Anasayfa