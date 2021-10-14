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Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 57,9'u bu şirketler tarafından üretildi. Söz konusu oran 2019'da yüzde 58,1 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sektörü yüzde 25,6 ile hane halkı, yüzde 12,4 ile genel devlet ve yüzde 4,2 ile mali şirketler takip etti.

GSMH 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin lira oldu, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2020 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,8 olarak hesaplandı.

Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hane halkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi 2019 yılında GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda iken, 2020 yılında yüzde 5,1 ile net borç alan pozisyonunda oldu.