TÜİK, 2019 yılı bitkisel üretim 1. tahmini açıkladı

Üretim miktarları, 2019 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %5,4, sebzelerde %2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,8 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Bitkisel üretim, 2018, 2019

TAHIL ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,1 oranında artarak yaklaşık 34,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin %2,5 oranında azalarak 19,5 milyon ton, arpa üretiminin %7,1 oranında artarak 7,5 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin %1,9 oranında artarak 265 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın %1,6 oranında artarak yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin %22,6 oranında artarak 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise %9,9 oranında artarak 5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin %14,3 oranında artarak 160 bin ton olacağı öngörüldü.

Tütün üretiminin %12,7 oranında azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise %11,4 oranında artarak yaklaşık 21 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,7 artarak yaklaşık 30,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde %14,1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde %1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise %3,6 oranında artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste %2,9, kuru soğanda %23,8, hıyarda %2 oranında artış, karpuzda %3,4, sivri biberde %1,4, patlıcanda %3,3 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİNİN 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre %5,8 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada %6,8, şeftalide %5,5, kirazda %6, çilekte %4,3 oranında artış, yenidünyada ise %8,2 oranında azalış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın %6,1 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise %58,3 oranında azalacağı tahmin edildi.

İncir üretiminde %7,3, muz da ise %18,1 oranında artış olacağı öngörüldü.