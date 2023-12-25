Tuhaf Noel gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel kutlaması

POLONYA

Noel Arifesi Polonya’da oruç günü olarak kabul edilir. O gün içerisinde, gökyüzünde ilk yıldız görünmeden önce geleneksel yemeklerin hazırlanması, evin temizlenmesi ve tüm işlerin halledilmesi beklenir. Ancak ailedeki herkes Noel gofretlerini kırıp iyi dileklerde bulunana kadar hiçbir şey yenmemelidir. Bu eylem gerçekleştirildikten sonra herkesin masaya serilen 12 yemeğin her birinden en azından bir lokma denemesi gerekir.