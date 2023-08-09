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        Haberler Magazin Tuhaf alışkanları ve ritüellerileriyle şaşırtan ünlüler!

        Tuhaf alışkanları ve ritüellerileriyle şaşırtan ünlüler!

        Her insanın yıllar boyunca edindiği tuhaf alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklar bize farklı şekillerde yardımcı olur, bazen iyi hissetmemizi sağlarken bazen de sakinleştirir. İşte bazı ünlülerin güldüren tuhaf alışkanlıkları.

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 17:08
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        • 1

          SANDRA BULLOCK VE HEMOROİT KREMİ

          57 yaşındaki Sandra Bullock zarif güzelliğinin sırlarından birinin hemoroit kremi olduğunu söyledi. Bullock hemoroit kremini gözlerinin altına sürerek o bölgede çizgi oluşmasını engellediğini açıkladı.

        • 2

          MİCHAEL JORDAN VE ŞANS GETİREN ŞORTU

          Michael Jordan 1982'de North Carolina Tar Heels için oynarken takımı ulusal şampiyonluğa ulaştı ve o gün giydiği şortunun şanslı olduğuna inandı. Bu nedenle Jordan, NBA'de Chicago Bulls için oynadığı dönemlerde ve kariyeri boyunca formasının altına North Carolina şortunu giydi.

        • 3

          SERENA WİLLİAMS VE ŞANSLI ÇORAPLARI

          Serena Williams, tenis şampiyonalarında giydiği şanslı çorapları ile biliniyor. Ayrıca her maçtan önce ayakkabılarını aynı şekilde bağladığı da biliniyor.

        • 4

          JAKE GYLLENHAAL VE BANYO ALIŞKANLIĞI

          Jake Gyllenhaal bir röportajında banyo yapmayı çok gerekli bulmadığını belirtti. Banyo yapmamanın cilt bakımına yardımcı olabileceğini düşünen Gyllenhaal sık sık duş almamaya çalışıyor.

        • 5

          CATHERİNE ZETA-JONES VE DİŞLERİ

          Cathreine Zeta Jones'un düzenli olarak dişlerini beyazlatmak gibi bir alışkanlığı var. Ünlü oyuncu dişlerini doğal olarak beyazlatmak için kabartma tozu ile çileği karıştırıp dişlerini fırçalıyor.

        • 6

          KİT HARİNGTON VE HER ŞEYİ ÜÇ KEZ YAPMA ALIŞKANLIĞI

          Kit Harington batıl inanışlara oldukça ilgi gösteriyor ve bir şova çıkmadan önce sudan üç yudum alması gerekiyor.

        • 7

          PAMELA ANDERSON KENDİ YANSIMASINA BAKAMIYOR

          Pamela Anderson aynada kendi yansımasına bakmayı sevmiyor. Eizoptrofobi olarak bilinen rahatsızlığı yaşayan Anderson kendisini televizyonda da görmeyi sevmiyor.

        • 8

          CAMERON DİAZ KAPI KOLLARINI DİRSEKLERİYLE AÇIYOR

          Cameron Diaz biraz temizlik takıntısına sahip olduğunu itiraf ediyor. Özellikle kapı kollarına elleriyle dokunamayan Diazi dirseğiyle kapıyı açtığını söyledi.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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