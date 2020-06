TÜGVA, online yaz okulunda 50 bini aşkın öğrenciye eğitim verecek - İSTANBUL

AA

Salgın sürecinde de 81 ildeki gençlerin dijital mecralarda eğitim ve gelişim faaliyetlerine devam eden vakıf, ortaokul öğrencileri için her yıl düzenlediği yaz okulu programını, bu yıl salgın sebebiyle dijital ortama taşıdı.TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğünce "öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençler" yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Ortaokul Online Yaz Okulu'na, öğrenciler 3 Temmuz'a kadar başvurabilecek.Eğitim, kişisel gelişim, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda etkinliklerin düzenleneceği yaz okulu, öğrencilerini bekliyor.Öğrenciler, yaz okulunda Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı, temel dini bilgileri ve dinini öğrenecek, hadis dersi ile Hz. Peygamber'in hayatını kendilerine örnek alabilecek.Mevcut müfredat dışında ders süresinin arda kalan kısmında öğrenciler, bir önceki günden malzemelerinin temin edilmesi istenen deney, origami gibi çeşitli etkinlikler yapabilecek.Ayrıca, düzenlenecek bilgi yarışmalarında başarılı olan ve eğitime eksiksiz katılım sağlayan öğrenciler, Yaz Okulu sonunda çeşitli zeka oyunları ile ödüllendirilecek.- Derslere öğrencilerin interaktif katılımı sağlanacakHem eğitmenler hem de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen yaz okulunun başvuru süreci devam ederken, tüm başvurular inceledikten sonra en fazla 15 öğrenciye bir eğitmen olacak şekilde sınıflar oluşturulacak ve dersler online platform üzerinden gerçekleştirilecek.Öğrencilerin interaktif katılımıyla düzenlenecek ve öğrenci merkezli bir öğretim yöntemiyle işlenecek dersler, 6 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek.TÜGVA, Yaz Okulu Projesi kapsamında, 2017'de 57 ilde 25 bin, 2018'de 81 ilde 52 bin 138, 2019'da 81 ilde 61 bin 689 olmak üzere toplamda 138 bin 827 öğrenciye eğitim verdi.- "Pandemi sürecinde normalden daha yoğun çalıştık"TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, AA muhabirine, Türkiye genelindeki 81 ilde, 6 yıldır ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarını destek olmak amacıyla onları merkeze alan çalışmalar yaptıklarını, 500 ilçede teşkilatlanma faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.Koronavirüs salgınının başlamasıyla Türkiye'deki 50'ye yakın yurtta 6 bin öğrenciyi tahliye ettiklerini kaydeden Eminoğlu, tahliyelerin ardından yurtların kapısını sağlık ve adalet personellerine açtıklarını anımsattı.Eminoğlu, illerde kurulan pandemi kurullarıyla irtibata geçerek, 65 yaş ve üzerine ile 20 yaş altı gençlere ve kronik rahatsızlığı olanlara yardımcı olmak için TÜGVA Destek Grupları'nı kurduklarını belirtti.Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine online platformlar üzerinden çeşitli bilgi ve şiir yarışmaları düzenlediklerini, uzman konuklarla öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade eden Eminoğlu, pandemi sürecinde normalden daha yoğun bir çalışma eforu ortaya koyduklarını dile getirdi.- "Çocukları yaz okullarında yeni döneme hazırlıyoruz"Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri Yaz Okulları Projesi'ni TÜGVA'nın "markası" olarak niteleyen Eminoğlu, "Yaz okulumuz hem öğrenciler hem de aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 150 bin öğrencimizi yaz okulları kapsamında vakfımızda misafir etttik." dedi.Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptıkları protokoller çerçevesinde önceki yıllarda 6 haftalık yaz okulu programları düzenlediklerini aktaran Eminoğlu, başta milli ve manevi değerler olmak üzere sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de olduğu programlarla çocukları geliştirip yeni döneme hazırladıklarını belirtti.Eminoğlu, ilk yıllarda 30-40 binlerle başlayan yaz okullarında geçen yıl 70 bin öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.- "Türkiye'de ilk ve tek online yaz okulu"Bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıllardan farklı bir yaz okulu tasarladıklarını dile getiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu noktada da bir inisiyatif alarak Türkiye genelinde ilk ve tek başlattığımız online yaz okulu programı düzenleyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bu konuda gerekli araştırmaları ve görüşmeleri yapınca böyle bir talep olduğunu gördük ve bu çalışmayı başlattık. Bu seneki yaz okulu başvurularımız 3 Temmuz'a kadar devam ediyor. Bütün ortaokullu öğrenci kardeşlerimi davet ediyorum. 6-24 Temmuz tarihleri arasında da yine 3 haftalık online eğitimlerimizi çeşitli platformalar üzerinden öğrenci kardeşlerimize aktarmış olacağız. Eğitimlerin içerisinde milli manevi değerleri barındıran Kur'an, hadis, sünnet gibi dersler olacak. Ayrıca çeşitli etkinlikler için öğrencilere materyaller göndereceğiz. O materyallerle birlikte hocalarımız eşliğinde sanatsal, sportif, kültürel etkinlikleri de interaktif bir şekilde yapmış olacaklar."Yaz okulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik olduğuna işaret eden Eminoğlu, "Gelen başvurulara göre her sınıfa ayrı müfredat işlenecek. Buradaki çalışma yöntemimiz de her 15 kişiye bir danışman hoca olacak şekilde sınıflar bölünecek. Başvurular beklediğimizin üzerinde gidiyor. 50 binin üzerinde başvuru bekliyoruz. Gelen başvurulara göre öğrencileri sınıflandırarak eğitmen hocaları atayıp çalışmayı başlatmış olacağız." diye konuştu.- Lise öğrencileri için e-kamp modeli başladıTÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, lise öğrencileri için her yıl yaz aylarında doğa kampları şeklinde farklı bir program organize ettiklerini, şimdiye kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelindeki kamp alanlarında 50 bine yakın öğrenciyi ağırladıklarını hatırlattı.Öğrencilere, paintballdan yüzmeye kadar 30'u aşkın sportif, sanatsal, kültürel etkinlikleri içeren, 1 haftalık kamp modeli ortaya koyduklarını anlatan Eminoğlu, şöyle devam etti:"Bu sene yine ilgili kuruluşlarla irtibattayız. Muhtemelen sayıları azaltarak, Türkiye genelinde doğa kampları devam edecek. Bir taraftan bunu takip ederken bir taraftan da salgında ikinci dalga gibi her ihtimale karşı liselerde e-kamp modelini başlattık. Orada da yine alanında uzman hocalarımızla öğrencilerimizi bir araya getirip tarih, savunma sanayi alanda eğitimler vereceğiz. Örneğin, öğrencilerimiz online programlarla TUSAŞ'taki İHA ve SİHA'ları, savunma sanayi alanında yapılan çalışmaları, uçakların ve helikopterlerin içini canlı olarak gezebilecek. Yine öğrencilerimize icathaneye ilişkin daha önceden robotik kodlama çalışmalarıyla ilgili setler göndereceğiz. O setlerle ilgili mevcut icathanelerimizi online platformda gezebilecekler. Ayrıca, akademi ve siyaset alanında uzman kişilerle öğrencilerimizi buluşturacağız."- "Vakfımız kapıları geçlerimize sonuna kadar açık"Gençlerin eğitim öğretim hayatları boyunca yanında olmayı hedeflediklerini ifade eden Eminoğlu, "Gençlerimizi, hem ülkesine ve milletine faydalı olabilmeleri hem de uluslararası arenada kabiliyeti yüksek bireyler olarak yetişmeleri için evleri ve okullarından sonra üçüncü adresleri olan TÜGVA gibi vakıf ve derneklerden istifade etmeye davet ediyorum. Vakfımızın kapıları geçlerimize sonuna kadar açık." dedi.Eminoğlu, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere zihin açıklığı ve başarılar dileyerek, istedikleri yerleri kazanmaları temennisinde bulundu.