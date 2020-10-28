TÜGVA'nın 'Dijital Tahlil Projesi'nde gençler kitap okuyup yazarlarla söyleşi yapacak - İSTANBUL

Pandemi sürecinde çalışmalarının çoğunu dijital ortama taşıyan TÜGVA, gençlere yönelik projelerine devam ediyor.Türkiye genelinde başlatmış oldukları Dijital Tahlil projesi hakkında bilgi veren Eminoğlu, daha önce de öğrenciler tarafından kitap tahlilleri yapıldığını, gençlerden gelen öneri ile bu projeyi dijital platforma aktarıp devam etmeye karar verdiklerini söyledi.
TÜGVA genel merkezinde proje ile ilgili açıklamada bulunan Eminoğlu, "40 farklı alanda gruplar belirlenip 30'lu kişilerden gruplar oluşturuluyor. Oluşturulan aynı grup ile kitap tahlili yapılıyor. Bu projenin bir avantajı da gençlerin tahlil ettikleri kitapların yazarlarıyla söyleşi yapabilecek olması. Eğer kitabın yazarı hayatta değilse, konuyla ilgili uzman kişilerle söyleşi yapabiliyorlar." diye konuştu.
Hedef kitlelerinin lise ve üniversite öğrencileri olduğunu aktaran Eminoğlu, projeye başvuru için başka bir kriter olmadığını, kitap okumayı seven öğrencilerin başvurabileceğini bildirdi.- Bugün başlayan başvurular 6 Kasım'a kadar devam edecekBaşvuruların 28 Ekim'de (Bugün) başladığını belirten Eminoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Başvurular 6 Kasım'a kadar devam edecek. Katılmak isteyenler, bizim sosyal medya platformlarımızdan ya da websitemizden başvuru yapabilirler. Akabinde de kasımın ortalarında projeyi başlatıp ilk etabını şubatın başlarında bitirmeyi düşünüyoruz. Bu zaman diliminde arkadaşlarımız projenin içerisinde olmuş olacaklar. Çok basit bir şekilde başvuru yapıp bu projenin içerisinde yer alabilirler."
Gençlere bu projede yer almaları çağrısı yapan Eminoğlu, "Başta genel merkezimiz olmak üzere 81 ilde ve 500 küsur ilçede teşkilat yapılanmamız var. Gençlere hep şunu söylüyoruz, buralara gelip projelerini hayata geçirebilirler. Proje noktasıyla da bizzat kitap okumayı seven, Türkiye'nin dört bir yanında aynı kitabın tahliliyle bir araya gelmek isteyen gençler, bu projede yer alabilir." şeklinde konuştu.- 6 adet kitap tahlili yapılacakOluşturulan okuma grubundan istenilen en fazla iki gruba katılabilecek olan öğrenciler, o gruplar için belirlenen gün ve saatlerdeki programa katılabiliyorlar. 3 ay süren programda 6 adet kitap tahlili, 5 konferans yapılacak.
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