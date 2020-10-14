TÜGVA'dan "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan orman yangınlarından derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. TÜGVA ailesi olarak orman yangınları sonucu zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması ve çevre konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Bugün Fidan, Yarın Nefes" adlı bir kampanyanın başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, kampanya kapsamında TÜGVA Genel Merkez binasının bahçesine ilk fidanın dikildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA ailesi ve Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan gençleri, ülkenin dört bir yanını yeşillendirmeye çağırdı. Gençlere, "Şimdi toprağa dokunma vakti, şimdi fidan dikme vakti." diye seslenen Eminoğlu, şunları kaydetti:
"Fidan bulamayan genç kardeşlerimiz için meyve çekirdeklerinin de birer tohum olduğunu özellikle belirtmek isterim. Fidan yoksa tohum var, çevremizi yeşillendirmek için birçok yol var. Haydi, harekete geçelim. Unutmayalım ki bugün fidan ama yarın nefes olacak diktiğimiz her fidan ülkemize. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' inancıyla tüm genç kardeşlerimizden fidan dikim kampanyamıza destek vermelerini rica ediyorum. Gençlerimiz fidan dikimi sırasında çektikleri fotoğrafları ve videolarını info@tugva.org mail adresimize gönderebilir."
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