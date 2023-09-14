TÜGVA bombacısı için istenen ceza belli oldu!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları katıldı.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu Ses ve Görüntülü İnceleme Şubesinde sanığın fotoğraflarıyla olay günü elde edilen görüntülerin karşılaştırılması sonrası verilen raporun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Raporda, kişinin yüz bölgesinin görünmesini engelleyecek şekilde giyindiği, orjinal görüntülere ait birçok detayın kaybolmuş olduğu belirtildi. Saç yapısı, postür ve genel beden yapısı yönlerinden benzerlikler olduğu anlatılan raporda, "görüntülerdeki şahıs ile Besra Yalçın'a ait görüntü mukayesesinde kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersiz" olduğu belirtildi.

TAKSİCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada olay günü sanığı aracına alan taksici tanık olarak dinlendi. Taksici Erol Duman, "Halkalı merkez durağında taksicilik yapıyorum. Müşteri anonsu üzerine 1.55 boylarında ağzında maske olan üzerinde hatırlamadığım bir sweet olan ve mavi kotu olan bir bayanı Marmaray´a bıraktım. 20-30 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiğim bayan şoför koltuğunun arkasına oturdu. Benden maske istedi 'yok' dedim. O şahıs bu şahıs mıydı tam emin değilim. Sesini duysam hatırlamam, her gün birçok yolcu alıyorum" dedi.

TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ

Halkalı'da yengesinin oturduğunu ve zaman zaman oraya gittiğini belirten sanık Besra Yalçın, "Olayı yapanın erkek olduğu anlaşılmış. Resmi açıklamalar da o gönderdi. O gün Gebze´de ablamın evindeydim. Olayın olduğu bölgede bana ait hiçbir iz yoktur. İki yıldır cezaevindeyim. Bu olayla ve herhangi bir örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

REKLAM

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

TÜGVA avukatı Seçkin Koç, zararlarının giderilmemiş olduğunu belirterek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.