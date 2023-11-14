Tuğçe Tayfur yeniden anne olacak

"DOĞRU DUVAR YIKILMAZDI"



Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmesinin ardından, "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti... Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.



Fotoğraflar: Instagram