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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi

        16 Eylül 2022'de nişanlandığı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, ayrılıktan dört ay sonra Muhammet Aydın ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:05
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          Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl eylül ayından Burak Kalfa ile nişanlandı. Çift yüzükler takıldıktan bir hafta sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı ancak ayrılık kısa sürdü ve barıştılar.

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          Tayfur ve Kalfa, temmuz ayında 'psikolojik ve fiziksel şiddet' haberleriyle gündeme geldi. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini söyledi ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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          Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan ayrıldıktan bir ay sonra evlendi. Geçtiğimiz hafta kısa bir süre önce tanıştığı Muhammet Aydın ile evleneceğini duyuran Tuğçe Tayfur, nikâh masasına oturdu.

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          Tuğçe Tayfur, "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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