

Bayar, iki ay önce katıldığı bir programda ise Tayfur için “Sadece arkadaşım olan bir kız. Birlikte olduğumuz hiçbir karede yalnız değiliz. Eşimle iki aydır hiç görüşmüyorum. Tuğçe’ye karşı da hiçbir şey hissetmiyorum” demişti.

Ebru Bayar ise Tuğçe Tayfur yüzünden eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve hastane raporları olduğunu iddia etmişti.