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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur'dan, "Babasını unuttu" eleştirilerine sert cevap - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur'dan, "Babasını unuttu" eleştirilerine sert cevap

        37'nci yaşını aile içinde kutlayan Tuğçe Tayfur'un sosyal medya paylaşımları, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un vefatının ardından doğum günü kutlaması yapması, "Babasını unuttu, eğleniyor" gibi yorumlara neden oldu. Bu eleştirilere sessiz kalmayan Tayfur, tepkisini; "Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:58
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        "Babasını unuttu" eleştirilerine sert cevap
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        2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı, Tuğçe Tayfur, 37 yaşına girdi. Doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Tayfur, ailesine ve vefat eden babasına dair sözleriyle dikkat çekti.

        "BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ"

        Eşi ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur, doğum günü mesajında şu ifadeleri kullandı; "Gerçek prenses son fotoğrafta… Bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı, anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat bu işte… Bir şekilde ayağa kalkıyorsun. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam… Türkiye büyük bir değerini, hayranları sevdikleri sanatçıyı kaybetti, ben ise babamı kaybettim.

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        Zaman yine geçiyor ve ben sevdiklerimle, dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken, bir yandan da üç evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum."

        ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

        Ancak Tuğçe Tayfur'un bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. "Babasını unutmuş, eğleniyor", "Kızın gözünde bir gram üzüntü yok, inan bu nasıl yas tutmak ya... Ne çabuk unuttu", "İsterse 3 sene geçsin aradan, insan gene unutmaz. Baba, bu baba ya başka bir şey değil... Sizin gibi insanlar kalp yerine ne taşıyor, anlamadım. Yazık" gibi yorumlar yapıldı.

        "CİBİLİYETSİZ DÜŞMAN SEVMİYORUM"

        Bu eleştirilere kayıtsız kalamayan Tuğçe Tayfur, kendisine gelen mesajları paylaşarak şu sözlerle tepki gösterdi; "Korku iyidir. Korkun, böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden ama ben korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum; keza beni sevenler de sevmez sizin gibi karakter yoksunlarını! Biraz cesaret! Ha gayret."

        BABA - KIZ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

        Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur arasındaki hukuki süreç, geçtiğimiz yıl, 'Tayfur' soyadı nedeniyle başlamıştı. Ferdi Tayfur, kızının bu soyadını ticari amaçlarla kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı.

        Ferdi Tayfur'un vefatının ardından miras konusu da gündeme geldi. Sanatçının vasiyetine göre, mirasının bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanırken, geri kalan kısmı ise 11 kişi arasında paylaştırıldı. Ancak vasiyette adı geçmeyen çocukları; Timur Turanbayburt ve Ferdi Tayfur ile babasıyla soyadı nedeniyle davalık olan Tuğçe Tayfur, bu miras paylaşımına itiraz etti.

        Son olarak Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuğçe Tayfur
        #ferdi tayfur

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