"ANNEM VE BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz senelerde konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

* Bazen insanlar anlaşamıyorlar, biz Taner'le 20'li yaşlarımızın fazlasını birlikte geçirdik. Büyüdükçe geliştik, kararlarımız değişti. Şu an böyle bir karar içerisindeyiz, zaman gösterir bilemem ama... Tamamen fikir ayrılığı diyebiliriz.

* Biz birlikte büyüdüğümüz için küçüktük evlendiğimizde. Dört yıl sonra Efe oldu, 7 yıl sonra da boşanma kararı aldık. Çocuk olunca çocuğumuzun gergin bir ortamda büyümemesi için de bu kararı aldık. Anne ve babam çok üzüldü.

"OLMAYINCA OLMUYOR"

* Severek, aşık olarak çok kısa bir zamanda evlendik. Birbirimizi tanımadan evlendik. Birbirimizi evlilik içerisinde tanıdık. Eşimi seviyorum, oğlumun babasıdır ama saygımızı kaybetmeyelim diye böyle bir karar aldık. Ayrılmak istediğini Taner söyledi. 7 yıldır bir o, bir ben 'Boşanalım' diyordum her kavgada. Bu kez Taner söyledi.

* Boşanacağımı babama hemen söyledim. Şeker hastası biliyorsunuz. Allah korusun, yanlış bir şey duyar bir yandan diy... Hemen Taner'in ailesi ve benim ailemle konuştuk.