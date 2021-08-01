Tuğçe Şahutoğlu, finale çıkamadı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakalarına devam edildi. Kadınlar çekiç atma seçmelerinde mücadele eden Tuğçe Şahutoğlu, A Grubu'nda yarıştı.

İlk hakkında 64.23, ikinci hakkında 66.06 ve üçüncü hakkında 65.66 atan Tuğçe, serisinde 13. oldu. Elemeleri geçemeyen milli sporcu, Tokyo 2020'ye veda etti.