Tuğçe Özbudak taburcu oldu

"BANA ÇOK İYİ BAKTINIZ"

Daha sonra kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür edern Tuğçe Özbudak, "Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.