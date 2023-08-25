Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğçe Özbudak ameliyattan çıktı! Sağlık durumu hakkında konuştu - Magazin haberleri

        Tuğçe Özbudak sağlık durumu hakkında konuştu

        Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye giden ve "Ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyen Tuğçe Özbudak, ameliyat oldu. Özbudak, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitmişti. Muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınacağını öğrenen Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu söylemişti.

        • 2

          "UYUŞUKLUK SANDIĞIMIZDAN DA CİDDİYMİŞ"

          Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

        • 3

          AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

          Tuğçe Özbudak, ameliyat sonrası sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!
        Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa