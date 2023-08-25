"UYUŞUKLUK SANDIĞIMIZDAN DA CİDDİYMİŞ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.