Mesleğine geri döndü

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Futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve daha önce YouTube için içerik üreten Aziz, artık kendi mesleğine geri döndüğünü söyledi.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Yaklaşık iki aydır kendi mesleği olan mimarlık yaptığını söyleyen Tuğçe Aziz, "Yoğun bir şekilde başladık diyebilirim. Yaklaşık iki ay oldu, dediğim gibi güzel bir yoğunlukta çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.