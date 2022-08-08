Arkadaşlarıyla buluştu

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Spor tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken Tuğçe Aziz, alışveriş merkezinde yakın bir arkadaşıyla bir araya geldi. Buluşmaya biraz erken gelen Aziz, bu süre içerisinde mağazaları turlamayı ihmal etmedi.