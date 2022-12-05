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Tuğba Yurt: Fiziksel güç kullanmak, zayıf insanlara özgüdür

Tuğba Yurt, dün 'Kadının Gücü Var' etkinlikleri kapsamında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, "Kadının Gücü Var' deyince aklınıza fiziksel güç gelmesin. Fiziksel güç kullanmak zayıf insanlara özgüdür" diye konuştu

Giriş: 05.12.2022 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Tuğba Yurt: Fiziksel güç kullanmak, zayıf insanlara özgüdür - Magazin haberleri
"Fiziksel güç kullanmak, zayıf insanlara özgüdür"
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Tuğba Yurt, dün Sultanbeyli'de sevenleriyle bir araya geldi. 'Kadının Gücü Var' etkinlikleri kapsamında konser veren şarkıcı, konserde yaptığı konuşma ile dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Yurt, "Kadının Gücü Var' deyince aklınıza fiziksel güç gelmesin. Fiziksel güç kullanmak zayıf insanlara özgüdür. Kadın demek; merhamet, sevgi, cesaret, azim, aile ve yeniden doğmak demek. Tüm bunlar için güçlü olmak demek. Fiziksel güç kullanarak; kadına, kediye, köpeğe eziyet eden, katleden insanların canice eylemlerinin son bulması için hepimize büyük görevler düşüyor. En başta da erkeklere... Bırakın gücünüzü yarıştırmayı, iyiliğinizi, sevginizi, kaç kişinin hayatına dokundunuz bunları yarıştırın. Yarıştırın ki bugünümüz, yarınımız güzelleşsin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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