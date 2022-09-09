Afrika'da su kuyusu açtırdı

Tuğba Özerk, Uganda'nın bin 200 nüfuslu Iwangosa köyüne su kuyusunu açtırdı. Özerk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele açısından büyük önem taşıyan su kuyularının bölgede yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Tuğba Özerk, başka kuyular açtırma istediğini de dile getirdi.

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