Tuğba Özerk'ten itiraf 0:00 / 0:00

Tuğba Özerk, şarkı yapabilmek için acıdan beslendiği, bu nedenle iyi giden bir ilişkisini zaman zaman kısa süreli kaosa sürüklediğini itiraf etti

HABERTURK.COM

Tuğba Özerk, her bestecinin şarkılarını yaparken, beslendiği bir nokta olmasına dikkat çekerek kendi yöntemini "Ben şarkılarımı yaparken hüzünlerimden, çektiğim acılardan besleniyorum. Hatta bu acı, benim şarkı yapmama o kadar çok katkı sağlıyor ki... Zaman zaman iyi giden bir ilişkiyi kısa süreli kaosa sürükleyerek, o onun acısını sömürüyor bile olabilirim. Bu da kendime bazen bilerek acı çektirmem anlamına geliyor" şeklinde tanımladı.

Önümüzdeki günlerde 'Yüzleşme' adlı tekli çalışmasını çıkaracak olan Tuğba Özerk müziğin kendisi için bir yaşam şekli olduğunu belirterek "Benim acı çekme şeklim, yaralarımı tedavi etme yöntemim, öğrenmem ve unutmam gerekenleri idrakim hep müzik lisanıyla oluyor. Samimiyet barındıran şarkılar denmesi de bu gerçeklikten ortaya çıkıyor zaten" dedi.