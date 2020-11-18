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Yeni single çalışması ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı Tuğba Özerk, pandemi döneminin herkese olduğu kendisine de çok şeyler öğrettiğini ve bazı kararlar aldığını belirtti.

Özerk, bu süreçte tüm hayatını önce gözden sonra da elden geçirdiğini söyledi.

40 yaşındaki şarkıcı, kendisine çok iyi gelen kararlarını hızlıca uygulamaya aldığını ve beslenme şeklinden başlayarak tüm hayat trafiğini baştan düzenlediğini belirtti.

Spora ve sakinliğe özen gösterdiğini dile getiren Tuğba Özerk, "Bu tür bir yaşam şeklinin kişiyi doğal olarak doğru kararlar almaya ittiğini keşfettim" dedi.

"İÇİMDEKİ KADIN İLE ÇOCUĞU BARIŞTIRDIM"

Özerk, insanın yaşamında önceliklerini doğru belirlemesi gerektiğine inandığını belirterek, "Müziği yeniden hayatımın merkezine aldım bol bol şarkı yaptım" dedi.

Karantina döneminde vaktinin çoğunu stüdyoda geçiren şarkıcı, "Müzikle uğraştıkça içimdeki kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu yansıttım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, slow şarkılarına çok yakında eklenecek olan 'Kendimle Yüzleşme' adlı şarkısının her dinleyiciye şifa olacağını da sözlerine ekledi.

YÜZLEŞME

Işıklarım yok, ışıklarım yok

Hiç üstüme gelme bir mum bile yok

Severim ben böyle havaları bilirsin bile bile acı çekerim çektiririm

İnceden de bir telli çalıverirse

Tadından yenmez

tadından yenmez

Koltuklar kitaplar resimler aynalar

Ah bu duvar yıkılıver ya

Aşkın dini var gördük o kadar

Ah yine nasıl sövesim var

Ah yine nasıl sevesin var