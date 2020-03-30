Şarkıcı Tuğba Özerk, 11 yıl önce dinleyicilerle paylaştığı 'Aşkın Her Hali' albümünün 'Makas' parçasına klip çekti.

Şarkının sözleri Habil Ceyhan’a, müziği Murat Güneş’e düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait. Özerk’in stil danışmanlığını Denizcan Kutlu üstlendi.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan 'Makas' isimli çalışmayı tüm dijital müzik platformlarında ve video klibini 30 Mart Pazartesi günü itibariyle MuzikPlay ve YouTube kanalında bulabilirsiniz.