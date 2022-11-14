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Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik zor - Magazin haberleri

Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik zor

Yaklaşık üç yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Tuğba Özerk, konuyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Bu işleri yapamadık. Daha doğrusu bizim meslekte hanımefendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba... Daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı

Giriş: 14.11.2022 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Tuğba Özerk, Ulus'taki bir restoranda sahne aldı. İstanbul'da uzun zamandan sonra konser haricinde mekan programı yaptığını belirten Özerk, "Bütün sevenlerime teşekkür ediyorum. Hareketli bir konser takvimine giriyoruz " dedi.

  • "ÇOK KEYİFLİ GİDİYOR"

    Usta müzisyen Aykut Gürel'in sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümünden Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı 'Çalkala'yı seslendiren Tuğba Özerk, "Şarkı çok ilgi gördü. Müzik platformalarında da çok keyifli gidiyor. Dinleyici çok sevdi. Aykut Gürel, benim Sezen Aksu ile sahne çıktığımda ilk gitarımı çalan kişidir. Çıkış parçasını bana emanet edilmesi çok değerli, çok sevildi. Şimdi aralık ayı ile beraber arka arkaya yedi tane şarkı hazır. Murat Yeter aranjeleri ile beraber sunacağız" ifadelerini kullandı.

  • "BİZİM MESLEKTE EVLİLİK ZOR"

    Yaklaşık üç yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Özerk, konuyla alakalı da konuştu. "İşimi çok seviyorum" açıklamasında bulunan Tuğba Özerk, "İşimde olmak bana en büyük mutluluğu veriyor. Daha mutlu olduğum bir yer yok. Dolayısıyla artık evlenmeyeceğim ben. Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Bu işleri yapamadık. Daha doğrusu bizim meslekte hanımefendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba... Daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Herkes mutlu olsun" dedi.

  • ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞANDI

    Öte yandan Tuğba Özerk, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Çift, Özerk'in Bebek'te bulunan evinde hayatlarını birleştirmişti. Ardından boşanma kararı aldıklarını duyuran çift, İstanbul Adliyesi'nde evliliklerini noktalamıştı.

  • "İHANET YOK"

    Şarkıcı, mahkeme sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. Dört yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" demişti. Özerk, ihanet iddiasını da yalanyarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?" ifadelerini kullanmıştı.

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