"2022'yi unutalım, artık bitti"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dün akşam bir mekanda sahne alan Tuğba Özerk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turuncu renkli bir elbise giyen Özerk, gazetecileri "Yeni senede birbirimizi görmek ne kadar güzel iyi ki varsınız hoş geldiniz" diyerek selamladı.

"YENİ YILIN İLK BAŞLANGIÇ KUTLAMASI" Şarkıcı, daha sonra muhabirlerin "Ayağınız uğurlu geçenlerde yine bir açılıştaydınız" sözleri üzerine "İnşallah devamı olsun. Yeni yılın ilk başlangıç kutlaması diyelim" ifadelerini kullandı.

Yılbaşındaki Amasya halk konserinden bahseden Tuğba Özerk, "Çok güzeldi, -5 derece biraz soğuktu ama 20 bin kişilik güzel bir koro vardı. Şubat ayında yeni şarkılarım çıkmış olacak. Söz ve müzikler bana ait. Konserlerimiz var. Festival görüşmelerimiz var, inşallah 2023 bizim senemiz olacak” dedi.

"2022'YE GİRMEYELİM, ATTIK GİTTİ" Öte yandan 2022'nin ekim ayında üç yıl önce evlendiği Gökmen Tanaçar'dan boşanan Özerk, "2022 sizin için nasıl geçti?" sorusuna ise "2022’ye girmeyelim, 2022’yi attık, biz unuttuk gitti. 2023’ten çok umutluyuz. İnşallah müzik adına sanat adına sevdiklerimiz adına dostlarımız adına hepimizin adına çok mutlu huzurlu bol bereketli sağlıklı olmasını diliyorum” yanıtını verdi.