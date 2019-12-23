Tuğba Özay “Kuaförüm Sensin” jürisinde!

Bir diğer sürpriz de jüri masasında yaşandı. Artık Tuğba Özay da jüri koltuğunda olacak ve yarışmacıların konsept için seçtiği giysileri Muammer Ketenci ile birlikte değerlendirecek.

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