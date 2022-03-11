'Sil Baştan' performansı sosyal medyada olay oldu

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz salı günü Bursa'daki bir mekanda sevenleriyle bir araya gelen eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, konser için derin yırtmaçlı pembe renkli bir elbise giydi. Sahnede Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' adlı şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın o anları, sosyal medyada paylaşıldı.

44 yaşındaki eski mankene bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha iyi yorumlayabileceği şarkılar seçseydi." ve "Abla lütfen sen baştan başlama." şeklinde yorum yaptı.

TUĞBA ÖZAY'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelen eleştirilere kayıtsız kalmayan Tuğba Özay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Olumlu-olumsuz tüm yorumlar kabulümüzdür. Abartmayın..." notunu düştü.

"SEN SESİNLE BEN GİYDİĞİMLE GÜNDEM OLMALIYDIK"

Özay, ayrıca son dönemde konserlerinde giydiği kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ile ilgili de "Evet, tersine döndürüyoruz her şeyi... Yıllarca modellik yapmış, binlerce elbise taşımış bir insan olarak elbiseleriyle gündem olan Gülşen'e derim ki; Bak Gülşen'ciğim, bir 'Sil Baştan'ı yorumladım sahne performansımla gündem oldum. Halbuki sen sesinle, ben giydiğimle gündem olmalıydık değil mi?" ifadelerini kullandı.