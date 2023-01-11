"Babacığım herkesin karnının doymasını isterdi"

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Tuğba Özay, 31 Aralık 2022'de babası şair İlhan Özay'ın acısıyla sarsılmıştı. Babası için lokma dağıtan manken, o anları şu sözlerle yayınladı: Bugün canım babamın lokmasını dağıttık. Babacığım herkesin mutlu olmasını, herkesin karnının doymasını isterdi. Yaşamı boyu tüm mücadelesi halkların kardeşliği ve eşitliği içindi. Şiirlerinde, yazılarında, kitaplarında hep bu ögeleri vurguladı. İnanın günlerdir babamın bereketi öyle bol ki, öyle mucizeler oluyor ki babama dair... Sadece insanlar değil kabri başına gelen, sokaktaki canlarımız bile rızkını alıyor. Bugün lokmalarımızı sadece yoldan geçen yayalara değil, arabalarıyla geçen vatandaşlarımıza bile ikram ettik. Annem ve ben, iki saat boyunca lokmaları kendi ellerimizle dağıtırken insanlarla muazzam bir duygu alışverişi yaşadık. Çok insan acısını paylaştı, acımızı paylaştı. Acılar paylaştıkça hafifler, azalır. Aslında şu andaki isteğim babasını, annesini, evladını, eşini kaybeden binlerce acılı insan var.

Babasının yokluğuna alışamayan Özay, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Günlerdir sizlerden sayısız mesaj alıyorum herkes benimle kendi yaşadığı acı deneyimleri paylaşıyor. Bence bir dernek, bir kulüp ya da her ne ise bir çatı altında birleşmeliyiz. Birbirimize psikolojik açıdan destek vermek amaçlı. Bence çok faydasını görürüz. Bu arada babacığımın 40’ı benim yaş günüm, 10 Şubat'a denk geliyor. Nasıl bir baba-kız bağı var ki aramızda 40’ı bile doğum günümde. O gün babacığıma yakışır bir anma olsun istiyorum ve bu yıl bana kimse hediye almasın. Babam için fidan dikilsin, çocuk okutulsun, yaşlılara destek olunsun, sokak hayvanlarına mama bağışlansın. Canım babam bizi görüyorsun biliyorum.

"KEŞKE BUNU ÖĞRETMESEYDİN..." Özay, babasının defnedildiği akşam mezar başında duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım... İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim... Ne ilk gece ne bugün ne yarın.. Ben hep senin başının ucunda olacağım... Ta ki yanına gelene dek... Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim... Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım... Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin...

kızın guguk" ifadelerini kullanmıştı.

BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Tuğba Özay, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığının kendisinden saklandığını belirtmiş, sevenlerinden dua istemişti. Özay'ın, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" paylaşımı yürek yakmıştı.