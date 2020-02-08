Tuğba Melis Türk kimdir? sorusu Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda Ünlüler takımında yer alması ile birlikte gündeme geldi. Ekranlardan tanıdığımız Tuğba Melis Türk de bu sene yarışmada ünlüler takımında mücadele edecek ve 2020 Survivor şampiyonu olmak için yarılacak. Tuğba Melis Türk'ün hayatından ayrıntılar haberimizde.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990'da İstanbul'da doğdu. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan Tuğba Melis Türk, 1.76 boya sahip. Tuğba Melis Türk, İlk 3 boyutlu Türk filmi olan Cehennem'de oynadı.

TUĞBA MELİS TÜRK'ÜN FİLMOGRAFİSİ

Hayatta Olmaz (2019)

Tutsak (2017) Nazlı

Fazilet Hanım ve Kızları (2017) Nil

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina

Kara Ekmek (2015-2016) Canan

Kaçak (2015) Zeynep (sadece son bölüm)

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) Özge 4-7.Bölüm

Merhamet (2013-2014) Melike

Hatasız Kul Olmaz (2014) Duygu

Sana Bir Sır Vereceğim (2014) Deniz

Leyla ile Mecnun (dizi)(2013) Peri Kızı (Taş Bebek)

Krem(2012-2013) şelale

Kolpaçino: Bomba (2011)[3]

Cehennem 3D (2010)[3]

Sevgili Düşmanım (2008) Ezgi [kaynak belirtilmeli]

Annem (2007) Başak[kaynak belirtilmeli]

Senin Uğruna (2007) Emel[kaynak belirtilmeli]

Arka Sokaklar (2006) Nesrin [kaynak belirtilmeli]

Büyük Buluşma (2004) Yasemin[kaynak belirtilmeli]

Adını Feriha Koydum (2012) Rüya Çelik (konuk oyuncu)

Bitmesin (2012)

Kara Ekmek - Canan (konuk oyuncu)

Bez Bebek - konuk oyuncu