Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarından biri olan Hemşire Tuğba Kuşdemir, corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hemşire Tuba Kuşdemire minnettar olduklarını dile getirdi. Peki Tuğba Kuşdemir kimdir? İşte Hemşire Tuğba Kuşdemir'in kısaca hayatı...

HEMŞİRE TUĞBA KUŞDEMİR KİMDİR?

Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu, iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti.