Önümüzde ki aylarda yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Ekinci, "Alt yapısı çok farlı hareketli bir şarkı geliyor. Genelde şarkıcılar önce sözleri beğenirler sonra o sözlere müzik yazdırırlar. Önce ben bu kez alt yapıyı beğendim. Tüm ekip yurt dışından. Çok farklı, çok değişik bir çalışma ile geliyorum." açıklamasında bulundu.