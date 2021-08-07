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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tuğba Coşkun, kardeşi Şeyda Coşkun ile birlikte geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerini sorunlarını yanıtlayan Tuğba Coşkun, Bodrum'dan dün döndüğünü ifade etti. Coşkun, konuyla ilgili, "Orada yangınlar devam ederken tatil yapamazdık. Hiçbir şey yapmak içimizden gelmedi. Dönüp, işlerimizin başına geçtik." ifadelerini kullandı.

İkili, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.