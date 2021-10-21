"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM!"



Defilenin finalini bir gelinlikle yapan Tuğba Altıntop, organizasyon bittikten sonra basın mensupları ile sohbet etti. Altıntop, gazetecilerin, "Podyumda küçük bir kaza atlattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Küçük değil baya büyük aslında... Bileğimi kırabilirdim! Kadın her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz." yanıtını verdi.