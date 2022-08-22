El ele alışveriş

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Tugay Mercan ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Deniz Baydar, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

Çift, alışveriş turlarını tamamladıktan sonra bir restoranda başbaşa öğle yemeği yedi. İkili, daha sonra el ele oradan ayrıldı.