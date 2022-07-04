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TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yükseltildi

TCMB, Türk Lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında değişikliğe gitti. Bloomberg HT'nin haberine göre, TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığı bildirildi. Bankalararası para piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

04.07.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yükseltildi
TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yükseltildi
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HABERTURK.COM

Merkez Bankası, Türk Lirası işlemleri ve döviz iyasaları uygulama talimatları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığı belirtildi.

TCMB ile yapılan swap'lar için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin DİBS sepetinden oluşması kararlaştırıldı.

Bankalararası para piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 olarak değiştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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