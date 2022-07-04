TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yükseltildi

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Merkez Bankası, Türk Lirası işlemleri ve döviz iyasaları uygulama talimatları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığı belirtildi.

TCMB ile yapılan swap'lar için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin DİBS sepetinden oluşması kararlaştırıldı.

Bankalararası para piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 olarak değiştirildi.