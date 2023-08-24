Tüfekle vurulan genç, 116 gün sonra öldü

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Samsun'un Kavak ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 29 Nisan gecesi meydana gelen olayda, sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen Seyit Ahmet Günay (23), kendisine gelen telefonun ardından evinin önüne indi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada pompalı tüfekli saldırıya uğrayan genç, kafasından vurularak ağır yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay, 116 gün sonra hayatını kaybetti.

2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Bu arada, silahlı saldırı ile ilgili B.B. (23) ve U.C.Ç.'nin (22) gözaltına alındığı, B.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, U.C.Ç.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'ın yeğeni olduğu öğrenilen Seyit Ahmet Günay'ın cenazesi bugün Kavak Yörgüçpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.