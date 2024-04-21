Tüfekle video çeken 3 gence gözaltı
İstanbul'da, pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ile M.M.İyi (17) Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesinde yakaladı. Videoda kullanılan silah da Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesindeki bir ikamette ele geçirildi.
Fotoğraf: DHA
Zanlıların, ifadelerinde "Videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını" söyledikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.