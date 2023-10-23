Pompalı tüfekle oynayan çocuk, arkadaşını öldürdü
Kırıkkale'de 16 yaşındaki Y.T., babasına ait pompalı tüfekle oyarken kazayla arkadaşı Enes Tozluyurt'u vurdu. Ağır yaralanan Tozluyurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kırıkkale'de pompalı tüfekle oynayan çocuğun kazara vurduğu arkadaşı yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi. Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un (17) başına isabet etti.
Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.