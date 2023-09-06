Tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

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Malatya'da tüfekle oynayan kişi, arkadaşını vurdu.

Olay saat 11.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönülgüzü Sokak'ta bulunan bir yakının evinde arkadaşı R.A. (38) ile birlikte kalan A.Ç. (25), iddiaya göre, pompalı tüfekle oynadığı sırada silah aniden ateş aldı.

ARKADAŞINA İSABET ETTİ Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.A. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, A.Ç. gözaltına alındı. REKLAM

TABANCA VE POMPALI TÜFEK BULUNDU Bölgede inceleme yapan ekipler yaralı R.A.'ya ait olduğu belirlenen araçta bir adet tabanca ele geçirirken, ikamette yapılan çalışmada ise bir adet pompalı tüfekle boş bir tüfek kartuşu bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.