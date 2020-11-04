Tüfekle köpeği öldürülen kadın üzüntü yaşadı - AFYONKARAHİSAR

AA

Kadının "Ateş" ismini verdiği köpeğini defnederken çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.İlçeye bağlı Duman köyüne ailesini ziyaret için gelen Aliye Kaçmaz, yanında getirdiği labrador cinsi "Ateş" isimli köpeği bir süre dışarı bıraktı.Kaçmaz'ın komşusu T.A'nın, bahçesine girdiği gerekçesiyle Ateş'i tüfekle vurduğu ileri sürüldü. Silah sesini duyan Kaçmaz, köpeğinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü ve üzüntü yaşadı.Kaçmaz, köpeğini öldürdüğü iddiasıyla T.A., hakında jandarmaya şikayette bulundu. Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan T.A'nın ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.Kaçmaz'ın, Ateş'in toprağa gömüldüğü sırada çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı.Kaçmaz, çekilen videoda, "Ateş, oğlum kalk kalk. Kalk oğlum bırakma beni. Ateş gitme oğlum. Seni çok seviyorum, canım oğlum." diye gözyaşı döktüğü görüldü.AA muhabirinin ulaştığı Kaçmaz, T.A'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.