Kilis'te, av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen Suriye uyruklu kişi, arkadaşını başından vurdu.

AA'nın haberine göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki bir bahçede, Suriye uyruklu İ.B, arkadaşı N.K.'den av tüfeğiyle fotoğrafını çekmesini istedi.

Tüfeğin ateş alması sonucu başından ağır yaralanan N.K., Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.