Tüfekle ablasının ölümüne neden oldu

Olay, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde meydana geldi. Yediharman Yaylası'nda kurtlar, ahır hayvanlarına saldırdı. 4 çocuk annesi Nurdane Kandemir, yaylada otlayan hayvanların saldırısı üzerine 16 yaşındaki kardeşi H.O'ya haber verdi.

TÜFEKLE KOŞARKEN DÜŞTÜ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, H.O. tüfekle hayvanların telef olmaması için otlağa gitmek için evden çıkarken ayağı kaydı. İddiaya göre yere düştüğünde elindeki tüfek ateş aldı. Saçmalar ablası Nurdane Kandemir'e isabet etti. Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından jandarma 16 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu, ablasının ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu söyleyen şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme H.O'yu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Otopsinin ardından Nurdane Kandemir ise kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.